أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء

تتباين أسعار الخضروات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، لذا تنشر "الوفد" متوسط أسعار الخضار في الأسواق.

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.

البطاطس:- من 6.5 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيه.

الكوسة:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

فاصوليا:- من 12 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيهًا.

باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 5.5 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 7 لـ 9 جنيهًا.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيه.

خيار صوب:- من 7 لـ 10 جنيهات.

خيار بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

بامية:- من 16 لـ24 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ8 جنيهات.