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الثلاثاء 11 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء

اسعار الخضروات
اسعار الخضروات

تتباين أسعار الخضروات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، لذا تنشر "الوفد" متوسط أسعار الخضار في الأسواق.

أسعار الخضروات

الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.

البطاطس:- من 6.5  لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 15 جنيه.

الكوسة:- من 5 لـ 8 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

فاصوليا:- من 12 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيهًا.

باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 4 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 5.5 لـ 6 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 7 لـ 9 جنيهًا.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيه.

خيار صوب:- من 7 لـ 10 جنيهات.

خيار بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

بامية:- من 16 لـ24 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ8 جنيهات.

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