أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الثلاثاء
تتباين أسعار الخضروات في الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية، لذا تنشر "الوفد" متوسط أسعار الخضار في الأسواق.
أسعار الخضروات
الطماطم:- من 2.5 لـ 4.5 جنيهات.
البطاطس:- من 6.5 لـ 9.5 جنيه.
البصل:- من 10 لـ 15 جنيه.
الكوسة:- من 5 لـ 8 جنيهات.
جزر بدون عروش:- من 6 لـ 9 جنيهًا.
فاصوليا:- من 12 لـ 18 جنيهًا.
باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيهًا.
باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 4 جنيهات.
باذنجان أبيض:- من 5.5 لـ 6 جنيهات.
فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.
فلفل حامي بلدي:- من 7 لـ 9 جنيهًا.
فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.
ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيه.
خيار صوب:- من 7 لـ 10 جنيهات.
خيار بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.
بامية:- من 16 لـ24 جنيهًا.
قلقاس:- من 5 لـ9 جنيهات.
بطاطا:- من 4 لـ6 جنيهات.
ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.
لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.
بنجر:- من 2 لـ4 جنيهات.
خس كابوتشي:- من 3 لـ4 جنيهات.
بروكلي:- من 5 لـ8 جنيهات.