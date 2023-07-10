مرصد الأزهر: أسلوب التعزيز والمكافأة لتعليم الأبناء محبب للطفل

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن أسلوب التعزيز والمكافأة في تربية الأبناء يعدّ نهجًا يستخدم لتعزيز سلوكٍ مرغوب فيه لتشجيع الأطفال على تكراره.

أضاف مرصد الأزهر، أن ذلك ويتضمن هذا الأسلوب تقديم المكافآت والتعزيزات الإيجابية مثل: الثناء والتقدير، والمكافآت المادية مثل الهدايا أو المكافأة المالية، أو حتى الامتيازات مثل منح الوقت لممارسة نشاط محبب للطفل.

أوضح المرد، أن من الجوانب الإيجابية لاستخدام أسلوب التعزيز والمكافأة في تربية الأبناء، أنه يعزز ويقوي العلاقة بين الوالدين والأطفال، ويعزز شعور الأطفال بالتقدير والثقة بالنفس، ومع ذلك، يجب مراعاة بعض النقاط عند استخدام هذا الأسلوب في تربية الأطفال.

استخدام هذا الأسلوب بشكل متوازن

وتابع: وعلى سبيل المثال: ينبغي أن يكون التعزيز والمكافأة متوافقين مع القيم والمبادئ الأخلاقية، وأن يكون ذلك بالصورة الملائمة للمرحلة العمرية ومستوى النضج العقلي للطفل.

كما ينبغي أن يتم استخدام هذا الأسلوب بشكل متوازن، والأفضل استخدام أسلوب التعزيز المستمر فى بداية تعلم السلوك الإيجابي، وفي مراحل متقدمة وبعد أن يكرر الطفل السلوك الإيجابي يستبدل التعزيز المستمر بالتعزيز المتقطع حتى لا يتسبب ذلك في ملل لدى الطفل من تقديم التعزيز والمكافآت باستمرار.