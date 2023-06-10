الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة بيت الزكاة.. وموعد الصرف

يقدم بيت الزكاة والصدقات المصري، التابع لمؤسسة الأزهر الشريف، إعانات للأسر الفقيرة والتي في حاجة للمساعدة والدعم، إذ قرر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، مضاعفة قيمة الإعانة وذلك تخفيفًا عن الأسر المستحقة ومساعدة لهم بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف إعانة بيت الزكاة

وقرر بيت الزكاة والصدقات المصري، صرف إعانة بيت الزكاة الخاصة بشهر يوليو 2023، يوم 23 يونيو الجاري، وذلك حتى تدبر الأسر البسيطة احتياجاتها قبل عيد الأضحى.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعانة بيت الزكاة

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم، وشهادات الميلاد للأطفال القصر.

شهادة إثبات الحالة للمتقدم والأبناء والبنات من سن 18 عامًا، سواء كان "ترمل أو طلاق أو عدم عمل".

ورقة مفردات مرتب أو طابعة تأمينية، لإثبات دخل الأسرة.

صورة عقد إيجار السكن أو إيصال مرافق لعنوان السكن في حالة عدم الإيجار.

إيصال مرافق "كهرباء أو غاز أو مياه أو تليفون أرضي" بتاريخ حديث.

الأوراق التي تثبت الالتزامات المادية للأسرة ومن بينها مصاريف الدراسة سواء مدارس أو جامعات.

موعد عيد الأضحى المبارك

وتحل أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وذلك حسبما أعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية.