عيسي: جاري التفاوض مع الجهات المسؤولة بالدولة لطرح مجموعة أراضي جديدة للاستثمار السياحي

قال أحمد عيسي وزير السياحة، إنه جاري التنسيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية لإعادة تصميم مبادرة البنك المركزي لدعم الاستثمار السياحي بشكل يناسب التطورات الجارية حاليا ولكن بتمويل من وزارة المالية.

وأوضح عيسي، أنه تم بالفعل الاتفاق على الخطوط العريضة للمبادرة الجديدة بحيث يتم انخفاض تكلفة بناء الغرف الحديدة والتي ستساهم بنحو ١١% من تكلفة بناء الاستثمارات الفندقية الجديدة من خلال الميزانية العامة للدولة.

جاء ذلك، خلال مشاركة وزير السياحة في الندوة التي عقدها مجلس الاعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، مشيرًا إلى أنه جاري التفاوض مع الجهات المسؤولة بالدولة لطرح مجموعة أراضي جديدة للاستثمار السياحي من جانب القطاع الخاص ما يساعد في خلق منتجات اخرى سياحية لجذب شرائح مختلفة من السائحين، مشيرا إلى ان هناك فنادق واجهت أزمات اقتصادية صعبة خلال الفترة الماضية وبينها من تعثرت ومن استطاعت العودة والعمل بنجاح، وبالتنسيق مع البنوك الوطنية يجرى العمل على وضع سياسة تخدم الاستثمار السياحي في الفترة المقبلة كما يمكن فنح الفرصة للشركات الكبرى للاستحواذ على الفنادق صاحبة الأداء الضعيف

وتابع أنه يجري إعداد خطة عمل واضحة مع وزارة الإسكان للاستغلال الأمثل سياحيا للمنطقة الواقعة مطار سفنكس الى هرم سقارة بما في ذلك طرح قطع أراضي للاستثمار السياحي، ويتم التركيز عليها في حملات تسويق الفرص الاستثمارية بمصر، ويتم طرحها قبل نهاية هذا العام، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحي كما يتم وضع استراتيجية مماثلة محافظتي الأقصر وأسوان حيث يوجد بهما ٧ آلاف غرفة فندقية فقط.