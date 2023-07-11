وزير السياحة: "مصر تحتاج ٤٠٠ ألف غرفة فندقية لخدمة ٣٠ مليون سائح في ٢٠٢٨"

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر في زيادة الحركة الوافدة، موضحًا أن مصر تحتاج على الأقل إلى ٤٠٠ ألف غرفة فندقية جديدة لخدمة ٣٠ مليون سائح في عام ٢٠٢٨.

وأضاف أحمد عيسي، خلال مشاركته بالندوة التي عقدها مجلس الأعمال المصري الكندي، برئاسة المهندس معتز رسلان، أن ذلك يتطلب وضع تحفيز وتيسيرات جديدة للمستثمرين في القطاع السياحي، وتكون هى نواة العمل على زيادة الاستثمارات في السنوات المقبلة، خصوصًا أن مصر لديها الآن ٧٠ ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء قد تدخل الخدمة بنهاية ٢٠٢٤ ولكن هذا العدد أيضًا لن يكون كافيًا.

وكشف وزير السياحة أن من أهم بنود استراتيجية مصر لجذب ٣٠ مليون سائح هى تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، إذ تمتلك مصر فقط ٢١٥ ألف غرفة فندقية منها ٥ آلاف غرفة تم افتتاحها خلال الـ 10 شهور الماضية.