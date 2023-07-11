ندوة ثقافية للشاعرة العراقية نازك الملائكة بالأوبرا.. غدًا

تقدم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، ندوة ثقافية تحتفل خلالها بمئوية ميلاد الشاعرة العراقية الشهيرة نازك الملائكة.

موعد ومكان ندوة الشاعرة العراقية نازك الملائكة

تتضمن الندوة الثقافية استضافة الشاعر الدكتور عصام البرام، الدكتور مدحت الجيار مع ضيوف الشرف الدكتور حسن طلب، الدكتور رامي هلال والدكتور عبد القادر الحصنى وتديرها الشاعره عبير ذكى ويتخللها عدد من الفقرات الفنية .وذلك في السابعة مساء الأربعاء 12 يوليو على المسرح الصغير.

برنامج ندوة نازك الملائكة الثقافية

يتناول الحوار مشوار نازك الملائكة وتوجهاتها الشعرية والأدبية، كما يلقى الضيوف مجموعة مختارة من اهم قصائدها منها لمست الحياة، أنا، سنبقي نسير ومأساة الحياة.

يذكر أن نازك الملائكة شاعرة عراقية رائدة في شعر التفعيلة ومن أهم شعراء العصر الحديث، ولدت عام 1923 وتأثرت بوالديها الشاعرين حيث كتبت أولى قصائدها في سن العاشرة ، تخرجت فى كلية الآداب جامعة بغداد وحصلت على درجة الماجستير في الأدب المقارن من جامعة ويسكونسن ، أثارت جدلاً حول مصدر شعرها وأسلوبه، تميزت باسلوب شعرى غير تقليدي رحلت عن عالمنا عام 2007 وتركت إرثا كبيرا من المؤلفات والقصائد من اهمها عشاق الليل، شظايا ورماد، قرار الموجة، شجرة القمر ، ويغير الوانه البحر، أنا وحيدة وغيرها.