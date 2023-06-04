الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يدشن مراكز علاجية جديدة في 5 محافظات

بوابة الوفد الإلكترونية

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في المؤتمر الدولي العلمي الأول  الذي تنظمه كلية التمريض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،حول دور البحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، وذلك بدعوة من الجامعة لعرض تجربة الصندوق في خفض الطلب على المخدرات وأهداف التنمية المستدامة بحضور  الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووفود من أساتذة الجامعات ببعض الدول العربية  .
 

txt

أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل الحدائق العامة في عيد الفطر.. شاهد

txt

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يوزع هدايا ولعب أطفال داخل الحدائق العامة


وألقى الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي  ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي محاضرة خلال جلسة رئيسية بالمؤتمر استعرض خلالها رؤية الصندوق في خفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة في إطار متكامل ويتسق مع مجهودات خفض العرض وتتاح من خلاله الخدمات الوقائية والعلاجية ذات الجودة المرتفعة والتى تتمثل في تنفيذ أنشطة توعوية عن أضرار الإدمان من خلال الروابط التطوعية لدى الصندوق والبالغ عددها 32 ألف متطوع حتى الآن على مستوى الجمهورية، ويتم تنفيذ الأنشطة بالمدارس ومراكز الشباب والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات " والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " كذلك الاكتشاف المبكر للتعاطي من خلال حملات الكشف على الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والتي نجحت في خفض نسبة التعاطي من 8% مع بداية حملات الكشف عام 2019 إلى 0.7% حاليا.

وأوضح "عثمان " ان من ضمن أهداف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  2030  تمتع جميع  المصريين بالحق في حياة صحية سليمة آمنة من خلال نظام صحي متكامل للوقاية والعلاج من تعاطي وإدمان المواد المخدرة يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز وقادر علي تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين  ،حيث يتم  إتاحة كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الخط الساخن "16023" والتي تتمثل في المشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي في ظل التوسع في تقديم الخدمات العلاجية من خلال 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت عدد المراكز العلاجية لا تتجاوز 12 مركز في 7 محافظات عام 2014 ، ،كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات" دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية " منهم مركزين فى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة " ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجاري، كما سيتم تعميم الخدمات العلاجية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025 .

كما استعرض  "عثمان "العلاقة بين الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان وأهداف التنمية المستدامة ومنها الصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والعمل اللائق ونمو الاقتصاد ،حيث أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مبادرة "بداية جديدة " وتهدف إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة ،كما أطلق الصندوق مبادرة "حرفي " لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة "وتم تدريب ما يقرب من 12350 متعافي حتى الآن بعد توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا.

مواد متعلقة

موسم حج 1444.. التضامن تستقر على 114 مشرفًا يقدمون الخدمات لـ5250 حاجًا

التضامن تنفى تقديمها مساعدات مالية لمواطنين خلاف المعلن عنها عبر حساباتها

بروتوكول تعاون بين التضامن والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي

محافظ جنوب سيناء يشارك في عشاء وزارة التضامن الاجتماعي ضمن فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول

شراكة تجمع التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي وجامعة الدول العربية

نيفين القباج تمزج بين الرقي والاحتشام في أحتفالية المرأة المصرية
الجريدة الورقية