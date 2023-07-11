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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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معلومات سرية عن حياة بوتين| فيديو

بوتين
بوتين

كشف مركز مختص في التحقيقات الاستقصائية بروسيا، تفاصيل كنز من المعلومات السرية عن حياة فلاديمير بوتين المرفهة، 5 أغسطس 2022، في الوقت الذي كان الجيش الروسي يقصف أهدافًا في أوكرانيا، اجتمعت إدارة الكرملين للاتفاق حول تجهيز عربة قطار بوتين بمعدات رياضية، تمكن الرئيس الروسي من ممارسة الرياضة على متن قطاره المصفح. 

 

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قطار بوتين.. يشبه كل القطارات الروسية، كنوع من التنويه، ولكنه الوحيد الذي يستعمل قاطرتين، إضافة إلى كونه مجهزًا بهوائي متطور للاتصالات حتى يستطيع بوتين إصدار الأوامر لجيشه في أوكرانيا، وهو يستمتع بحصة تدليك في عربة المنتجع الصحي.

قطار بوتين

صممت عربات قطار بوتين.. الخاصة بالرئيس بشكل يمنع التنصت، التنقل عبر القطار، أمر نابع عن هاجس السرية لدى الكرملين، إذ لجأ بوتين للتنقل بالقطار نظرًا لصعوبة رصده، خلافًا للطائرة الرئاسية التي تصبح تحركاتها مكشوفة في اللحظة التي تُقلع فيها. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

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