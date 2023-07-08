الكرملين: لا يوجد موعد محدد للقاء بوتين وأردوغان

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف، وجود موعد محدد حتى الآن بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.

بوتين وأردوغان

وقال بيسكوف، في تصريح مقتضب لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، حول تصريح الرئيس التركي بأنه يتوقع زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا الشهر المقبل: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن لمثل هذه الزيارة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الجمعة أنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا في أغسطس المقبل.

يُذكر أن هناك الكثير من التخوفات الروسية بشأن زيارات الرئيس الروسي إلى خارج البلاد بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي بتوقيف فلاديمير بوتين.

وبالرغم من أن تركيا غير موقعة على ميثاق هذه المحكمة إلا أن الهواجس الروسية على حالها، وهذا يتجلى أيضا في موضوع مشاركة الرئيس الروسي في قمة "بريكس" هذا الشهر في جنوب أفريقيا.

وفاة 494 طفلا وإصابة 1051 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وفي سياق متصل أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني اليوم السبت، مقتل 494 طفلا وإصابة 1051 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له اليوم - إنه حتى اليوم الموافق 8 يوليو، تأثر أكثر من 1545 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 494 طفلا قتلوا، وأصيب 1051 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ472 حالة، وتليها خاركييف بـ297 حالة وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 115 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وعلى صعيد متصل، أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني صباح اليوم أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت الليلة الماضية خمس طائرات روسية بدون طيار من طراز شاهد -136/131 كانت تحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية.

ونقلت (يوكرينفورم) عن القوات الجوية قولها - في بيان لها - "في ليلة 8 يوليو 2023، أطلق العدو طائرات مسيرة من طراز شاهد -136 / 131 من الاتجاه الجنوبي الشرقي وبالتحديد في مناطق بريمورسكو وأختارسك وكراسنودار كراي. وفي أعقاب الأداء القتالي لوحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية، تم تدمير خمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد 136/131".

وأضاف البيان "في الوقت نفسه، أصابت طائرات روسية مسيرة أخرى منشآت صناعية وبنية تحتية في منطقتي دنيبروبتروفسك وكيروفوهراد في الساعات ال24 الأخيرة.

وبحسب البيانات الأولية، ظل المدنيون سالمين. وستقوم الإدارات العسكرية المحلية بتحديث المعلومات المتعلقة بالأضرار التي لحقت بها والقضاء على العواقب.. وفقا لنص البيان.