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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

 جويل مردينيان تشبه عارضات الأزياء بالأسود الجريء

الإعلامية جويل مردينيان
الإعلامية جويل مردينيان

تنجذب الإعلامية جويل مردينيان للأزياء الجذابة التى تعكس قوامها الرشيق وأنوثتها الجرئية وهذا ما جعلها محط اهتمام وإعجاب متابعيها ومثالًا تقتدي به أغلب الفتيات والسيدات صاحبات الذوق الجريء.

 جويل مردينيان تظهر بإطلالة أنوثية لافتة

وظهرت جويل في أحدث ظهور لها بإطلالة أنوثية لافتة، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا مجسمًا، ينتمي لصيحة الكب، صمم من قماش ناعم باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات الذهبية الراقية.

 

وفضلت لم خصلات شعرها الطويل الناعم للوراء ذيل حصان تاركة الغره فوق جبهتها ووضعت مكياجًا ساحرًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

جويل ماردينيان

جويل ماردينيان من مواليد 27 نوفمبر 1977، هي مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل» على قناة أم بي سي. كانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي Joelle.

 

الحياة الشخصية

تزوجت مرتين: أولى من والد ابنها بايلي وتزوجت مرة ثانية في 2010 من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة والد ابنتها ايلا صوفيا. ومؤخرا تبنت طفلا اسمته نايثين.

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