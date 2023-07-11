محافظة الجيزة ترفع 2845 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات

إزالة حمام سباحة مقام بالمخالفة داخل عقار بحدائق الأهرام

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة الحملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وأشكال التعدي كافة بالطرق العامة لتسيير الحركة المرورية وسير المشاه.

وشدد اللواء أحمد راشد على ضرورة التواجد الميداني بالشارع للعمل على حل المشاكل كافة التي تواجه المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي هذا الإطار، نفذت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بقطاع هضبة الأهرام حملة مسائية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، والتي استهدفت خلالها مناطق أ ، د ، ه‍ ، ب ، ك لمواجهة تعديات المقاهي والكافيهات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم الالتزام بمواعيد الغلق، وقد أسفرت عن مصادرة عدد ٢٣٠٠ حالة إشغال متنوعة شملت كراسى واستندات وشيش ومعدات وشاشات عرض ودرجات بخاريه وتروسكلات، إلى جانب إزالة حمام سباحة مخالف بالعقار رقم ٣٥٢ أ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

محافظة الجيزة ترفع 2845 حالة:

وشهد حي الدقي حملة مكبرة مماثلة، وذلك استجابه لشكاوي المواطنين شملت ميدان طهران وشوارع التحرير وإيران، والتي أسفرت عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال من الكافيهات المخالفة مع تحرير محاضر إشغال للطريق العام وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

وشن حي جنوب الجيزة حملة شملت مناطق أبو زارع وجسر الكنيسه وشارع المدبح، والتي أسفرت عن رفع ٣٠٠ حالة إشغال، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين الواردة عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة.