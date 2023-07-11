خبير اقتصادي: الارتقاء بمستوى المنتجات الزراعية أدى إلى زيادة الصادرات (فيديو)

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن مصر تشهد زيادة في صادراتها الأغذائية وخفضا في الواردات، وهو ما يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح وأن السياسة التي انتهجتها الدولة المصرية، سواء دعم الصناعة أو الارتقاء بمستوى جودة المنتج أدى إلى زيادة الصادرات في الربع الأول من عام 2023.

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منتجات الكاكو والشوكولاتة ومحضراتها ساهمت في زيادة الصادرات

وأضاف “البهواشي” خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، والمستثمر أصبح عليه جزءَ كبير، حيث يسُوق لنفسه ويدرس السوق، لافتًا إلى أن منتجات الكاكو والشوكولاتة ومحضراتها ساهمت في زيادة الصادرات وهذا أمر جديد، ويعبر عن ترجمة دراسات السوق واحتياجات الأسواق العالمية.

يوجد مبادرات لرد المستحقات المتأخرة للمستحقين

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تقدم حوافز، وهناك مبادرات لرد المستحقات المتأخرة للمستحقين، وهو ما خلق حالة من الرواج لدى المصنعين المصريين وأصبح هناك تنافسية في جودة المنتج المصري، حيث أصبحت تلتزم بمعايير الجودة الأمريكية والأوروبية.