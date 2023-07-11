تنفذ مصر الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، وتبلغ خطوطه 4 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2250 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع من العين السخنة حتى مرسى مطروح العام القادم.

في أول زيارة لرئيس حكومة إلى واحة سيوة منذ سنوات عديدة، استعرض اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تفاصيل بعض المشروعات القومية المنفذة في محافظة مطروح، منها القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، والذي يعتبر أحد أهم المشروعات في النقل تنفذها الدولة في الفترة الحالية.

معلومات عن مشروع القطار الكهربائي السريع بمطروح

المشروع يسهم في تيسير حركة المواطنين من ناحية والبضائع من ناحية أخرى.

القطار ينفذ وفق المواصفات العالمية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

الخط الأول للقطار الكهربائي السريع يسهم مع الموانئ التجارية في تعظيم حركة التجارة في مصر.

مشروع القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح» يتكون من مجموعة كبيرة من المحطات.

محطات القطار الكهربائي السريع "مطروح وألماظة، ورأس الحكمة، وسوان والضبعة وسيدي عبدالرحمن والعلمين والحمام وبرج العرب والإسكندرية والنوبارية ووادي النطرون والسيادات وسفنكس و6 أكتوبر، ثم حدائق أكتوبر والجيزة والقاهرة ومحمد نجيب والعاصمة الإدارية والعين السخنة".

يمتد مسار مشروع القطار الكهربائي السريع، من العين السخنة وحتى حدائق أكتوبر ويتفرع جنوبا حتى «الفيوم - بني سويف» ليربط مع الخط الثاني وهو خط القطار السريع «الفيوم - بني سويف - أبو سمبل»، ويتفرع شمالاً حتى الإسكندرية والعلمين ومرسى مطروح بطول حوالي 660 كيلومترا.

يتكون الخط الأول من 12 محطة قطار سريع، و12 محطة إقليمية.

السرعة التصميمية للمشروع 250 كيلومترا/ ساعة والسرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية السريعة 230 كيلومترا/ الساعة

بالنسبة للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كيلومترا/ الساعة وجرارات البضائع الكهربائية 120 كيلومترا/ ساعة.