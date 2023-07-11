الأستماع الأقوال "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة

استمعت المحكمة المختصة للمرافعة وضم المفردات في محاكمة "مستريح الأدوات الصحية" بالفجالة، اليوم الثلاثاء، بعد قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه 3 سنوات، لاستيلائه على 6 ملايين جنيه عن طريق النصب على المواطنين.

بينما قضت المحكمة المختصة في وقت سابق، بمعاقبة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من خلال النصب على عدد من المواطنين.

وتقدّم باستئناف على حكم حبسه 3 سنوات أمام هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمد سليمان، وقُوبل بالرفض موضوعًا والقبول شكلًا.

وأيدت محكمة الاستئناف حينها، الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 3 سنوات، وحسب ما جاء في القضية التي حملت رقم 3703 لسنة 2022، وانتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، تبيّن أنّه في الفترة بين عامي 2020 و2021.

تمكن المتهم من النصب والإستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين، وسلب ثروتهم عن طريق الإحتيال عليهم بعد أن أوهمهم بعمل مجموعة من المشاريع الوهمية، كما تمكن المتهم من التحصل من المواطنين على أموالهم ولم يسلمهم الأرباح أو حتى يرد أصل المبالغ المالية.

فيما نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على : “أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود، أو عروض أو سندات دين، أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إبهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح، أو سند مخالصة مزور”.

وإما التصرف في مال ثابت، أو منقول ليس ملكًا له، وليس له حق التصرف فيه، إما باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه، فيعاقب بالحبس مدة لأ تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

بقراءة متأنية لهذا النص، نجد أن المشرع قد حاول أن يضمن المادة العقابية كل صور التحايل التي يمكن أن يقترفها المتهم للاستيلاء على أموال، أو أمتعة الضحية، ومن خلال الواقع العملي يتبين لنا أن محترفي النصب يملكون قدرًا كبيرًا من الذكاء يجعل الضحية تقبل طواعية على تسليم أموالها وبيع املاكها للنصاب، فذكاء الأخير وقدرته على الإقناع تفوق العاديون من البشر.

ولنا في عالم جرائم النصب قصص مثيرة تعتمد على إغراء الضحية الذي يخضع للنصاب بسرعة أكبر كلما كان يطمع في كسب المال دون بذل مجهود يذكر، ومن طرائف وقائع النصب، تلك الواقعة التي شهدتها واحدة من الأحياء في إحدى المدن الجديدة، حيث لاحظ المصلين في المسجد وجود شخص بينهم تبدو عليه علامات الورع والتقوى والصلاح، وبدأ الرجل يواظب على الحضور في كل الفروض وبادر بلقاء المصلين عقب الصلاة ليخبرهم برغبته في التبرع بمبلغ كبير لخدمة المسجد.

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