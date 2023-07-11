"سند الخير".. مبادرة حكومية لرفع المعاناة عن البسطاء

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي المواطن أمام نصب أعينه في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وغلاء جميع السلع، ووجه الحكومة بتدشين عدة مبادرات لبيع السلع من شأنها تخفيف المعاناة عن البسطاء.

وضمن هذه المبادرات جاءت مبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس من العام الماضي، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى (18) محافظة كمرحلة أولى.

مبادرة "سند الخير" تستمر حتى الأن، وتستهدف توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% فى سيارتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا.

ضخ كميات من السلع

تم إعداد كميات من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وبأسعار مخفضة.

وبلغ حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" حسب تصريحات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى 325,7 مليون جنيه، و خلال الأسبوعين الماضيين بلغ حجم مبيعات المبادرة حوالي 2,6 مليون جنيه.

تواصل التنمية المحلية في الدفع بسيارات مبادرة «سند الخير» التابعة لها فى أسبوعها الـ62، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجاً فى 16 محافظة وهى (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

جدير بالذكر أنه يشارك المبادرة 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية، ساهمت فى توفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالى.