الاستشراق هيمنة مستمرة.. القومي للترجمة يكشف قائمة الأكثر مبيعًا لمايو 2023

كشف المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الأكثر مبيعًا لشهر مايو 2023 وقد تصدرت القائمة، الطبعة العربية من كتاب "الاستشراق هيمنة مستمرة: المؤرخون أنجلو أمريكيون ومصر الحديثة" والتي تم إطلاقها مؤخرًا في احتفالية أقامها المركز في ١٨ مايو الماضي بحضور المفكر الكبير بيتر جران مؤلف الكتاب ومترجمة الكتاب سحر توفيق ومراجع الكتاب المؤرخ الكبير عاصم دسوقي.

الاستشراق هيمنة مستمرة

الأفريكانية

وجاء في المركز الثاني كتاب "الأفريكانية " من تأليف أريانا داجنينو ومن ترجمة مروى ممدوح سالم و في المركز الثالث "دراسات عن المماليك في مصر" من تأليف ديفيد اّيالون و من ترجمة علي السيد علي.

الأفريكانية

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي :"أهل التشريع و أهل التأويل:في الحداثة و ما بعد الحداثة والمفكرين"، "الكوزموبوليتانية السكندرية"، "المنطق: نظرية البحث"، "مغامرة المنهج"، "المادة والعقل:بحث فلسفي"، "نهب المصريين: قصة عار"،"قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"، "تدبر الكِبّر"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة" ،"التصوير الحديث في مصر"،"هل يصبح الإسلام ديمقراطيًا" ،"ما بعد التاريخ" ،"أخلاق الحداثة" ،"العلم عند العرب"،"مصر بعد الفراعنة:من الإسكندر حتى الفتح العربي" و "الفنون التشكيلية في جمهورية مصر العربية.