عمرو مصطفى يهاجم 3 فنانين.. بيحرضوا ضدي على السوشيال (فيديو)

هاجم الفنان عمرو مصطفى، 3 فنانين دون أن يذكر أسمائهم، متهما إياهم بتحريض بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ضده.



وعلق عمرو مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور" مساء الإثنين على تصريحه المثير للجدل "أنا اللي دخلت الجيتار مصر"، قائلا: "الجيتار موجود في مصر من أيام الأستاذ محمد عبدالوهاب، لكن كنت عاوز أقول إني خليته موجودة في التوزيع الموسيقي بشكل أساسي".

مش أنا اللي دخلت الجيتار مصر و خانني التعبير

وتابع : "مش أنا اللي دخلت الجيتار مصر، خانني التعبير لما قلت كده، واتفهمت غلط، محدش هيقول إنه دخل الجيتار مصر، ومش هقول إني دخلت الجيتار للأغنية الحديثة، لكني خليت الجيتار طعم في كل الأغاني".

وأردف عمرو مصطفى: "حبيت أرجع لهويتي المصرية والعربية تاني وحاولت إني أركنه شوية على جنب، لكن لقيت هجوم رهيب عليّ، رغم إن اللي بيهاجموني محدش فيهم اتكلم على المهرجانات".

ورد المطرب تامر عاشور، على تصريحات الملحن عمرو مصطفى الأخيرة عنه بأحد البرامج التليفزيونية.

وكتب تامر، عبر حسابه على تويتر، ردا على تصريحات عمرو مصطفى، قائلا: "أغنية (الرك على النية) ألحان عمرو مصطفى وفي أي حفلة ومكان بقول كده - والملحن اللي باعهالي(المُقتَبِس الحقيقي).. عمرو مصطفى مجبش سيرته نهائي مش عارف إزاي مع أنه عارفه من ٨ سنين لما قفلنا الموضوع ده (أنا وهو) في مكالمتنا مباشرة - وبعدين أنا مالي ده صِراع مُبدعين ويقدر ياخد حقه قانوني ويوقفها محدش منعه، أنا أداه على كلامه".

وتابع: "ده غير إن الاستعانة بعمرو مش صعبة واشتغلنا مع بعض أغنيه (انطق) - كل الحكاية أنه معرفش يجاوب على السؤال "الصناعة انهارت إزاي وأنت عمود من عمدان الصناعة؟ السؤال اللي مش هتلاقي له إجابة مهما توّهت الناس اللي كلهم قالولك أنك مجاوبتش بمنتهى الوعي .. وأنا الحقيقة كنت مُنتظر إجابتك علشان أقولك الصناعة فيها كام عمود غيرك وكام مُطرب عمل تاريخ وعلامات من غيرك ومنهم أنا، وكام مُلحن وشاعر وموزع اشترك في نجاح مطربين واعلانات وتترات وكل حاجة حصلت عادي بدونك".

واستكمل: "اني احترمتك أو على حد قولك أن تامر وهو بيكلمني (كان واقف كدهو) طبعا احترمك واقدّرك انت أستاذ كبير بس قلّيت في نَظر تلميذك لما اتكلمت في التليفزيون عن أن فيه حد.. عموما احترمك وكأنه حدث جلل لأستاذ كبير زيك، في النهاية أنت مُلحن كبير مقاما وفنّا وإضافة لأي مُطرب غيري - هي الظروف حكمت كده ولا تاريخي فيه عمرو ولا تاريخك العكس صحيح".

وأردف: "مش هفوت الفُرصة دي إلا وأشكر كل الفنانين الكِبار المصريين المبدعين شعراء ملحنين موزعين اللي اتشرفت بالعمل معاهم على مدار ٢٠ سنة وأكتر من ٦٠٪ منهم دم جديد بدون إدعاء ولا نَسب أفضال كاذبة لنفسي لأنهم فنانين كِبار مقاما وفنّا وحطوني في مكانه أنا مكنتش أحلم بيها وسط الجمهور العربي كله اللي بنحاول نقدمله إبداع حقيقي مهما ذادت بنّا المناوشات الواردة التي لا تتخطى حاجز الأدب والصداقة والمحبة والود ولمصلحة نجاحنا واستمراريته بفضل الله ثُم فضلكم — أشكر أعظم فرقة موسيقية بشتغل معاها جوه وبره مصر اللي بيخلوني قادر على "التصدير الدائم والمختلف" للفن المصري الرائع بحضوري كفرد من تلاميذ لأساتذة كبار حقيقيين".

وأضاف: "أشكر (مصر) حبيبتي فعلا بدون إدّعاء ولا مُزايدة ولا حتى أغاني - جمهورها اللي على كل الأذواق اللي بيسمعوا كل حاجة وكل لون وكل خَبط ورزع وفي الآخر ياخدوا الحلو ويعيش معاهم ويصدروه - ويرموا الوحش وباب النجاح لأي فنان عربي".

وأنهى حديثه: "أشكر بلدي السعودية وجمهورها اللي ضاف لتاريخي واسمي وتشكيل كيان محترم لحفلات عالمية حرفيا ومش من مرة واحدة بدأت هناك خطوات ومجهود وتعب ومُساندة وهكذا، إلى أن تمت النجاحات الكبيرة الحمد لله ومنها الى كل الدول العربية اللي أعشق جماهيرهم وحبهم للفن المصري.. عموما الموضوع كبير أوي يا أستاذ عمرو .. تيجي حضرتك في الآخر تقول عليا اني مثل حي لإستباحة جُمل لحنية لناس عايشة بالباطل وعايز بعيونك الحلوة دي تشوف خير في الصناعة".