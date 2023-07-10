عمرو مصطفى : الجيتار موجود من قبل ما اتولد ولكن عملته بطل للأغنية

أوضح الفنان عمرو مصطفى، وجهة نظره في تصريح سابق له بأنه من أدخل الجيتار مصر، مشيرًا إلى أنه المقصود من حديثه المجتزأ بأنه مَن جعل آلة الجيتار بطل أساسي في الأغاني.

وكتب عمرو مصطفى، عبر صفحته على فيسبوك، الآتي: مساء الخير.. توضيح بتصريحي دخلت الجيتار مصر.. المقصود من التصريح إن آلة الجيتار أصبحت بطل أساسي في الأغنية.. ولكن الجيتار من قبل ما اتولد موجود لدى العبقري عمر خورشيد والفنان الكبير حميد الشاعري.

وأضاف عمرو مصطفى: وده توضيح فقط لأن كله ساب أهداف للحقوق المبدعين ومسكوا في تصريح غير مقصود واتفهم غلط وشكرا.

اخر أعمال عمرو مصطفى

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى، يعكف في الفترة الحالية على تحضير أغاني صيف 2023، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية كمطرب بأغاني قام بطرحها فُرادى وميني ألبوم "غيرك مين".