طارق الشناوي يعلق على خلاف مدحت صالح وعلي الحجار (فيديو)

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بتدخل الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لحل الأزمة بين الفنانين علي الحجار ومدحت صالح؛ بسبب مشروعي «100 سنة غنا» و«الأساتذة»، مثمنًا حل الأزمة.

المشروعات قومية وليست شخصية

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور عبر فضائية «ETC»، مساء الاثنين، إن النجاح لا يجب أن يكون منقسمًا إلى اثنين، منوهًا إلى أن تلك المشروعات قومية وليست شخصية.

ولفت إلى أن فكرة المشروعين – بغض النظر عن المسمى – تدور حول نفس المضمون وهو «الحفاظ على التراث مع تقديمه بصورة عصرية»، مشيرًا إلى أن الدائرة يجب أن تتسع لمزيد من الفنانين بخلاف «الحجار» و«صالح».

وأضاف طارق الشناوي: «لابد أن تتسع الدائرة، ليس فقط للأسماء التي تخطر على بالنا مثل محمد ثروت ومحمد الحلو ومحمد منير، لكن لماذا لا يضم عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي؟».

وشدد على أهمية البعد الاقتصادي للمشروع لضمان استمراره، إضافة إلى انتقاله لأماكن متسعة وتخصيص تذاكر للحضور؛ من أجل أن يحقق أفضل النتائج.

وتابع: «لا يمكن نطالب الدولة تعمل كل حاجة، لا بد من اتساع الدائرة لكل المطربين؛ حماقي ونانسي عجرم وإليسا، لابد أن يكون بعده عربيًا وليس مصريًا فقط».

كشف الفنان علي الحجار عن حقيقة خلافه مع الفنان مدحت صالح بسبب مشروعه "100 سنة غنا".

وقال الحجار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات": "مدحت صالح بالنسبة لي فنان كبير وبحب أغاني كتير منه بسمعها، لكن فكرة 100 سنة غنا فكرتي وهو عارف، وبيطلع كتير يقول علي الحجار أستاذي".

وأضاف: "منى الشاذلي قالت لي قبل كدا تحب أجيبلك مدحت صالح، قولتلها: آه طبعا. طلعنا وقال إني أستاذه وكان بيقعد ورا السور يتعلم مني".

وتابع: "مدحت عارف الدراسة اللي أنا عاملها اللي اسمها 100 سنة غنا دا مشروعي، هو نقله بالظبط، كوبي بيست".

وأكمل: "الموضوع أكبر من إن اثنين إتخاصموا أو إتخانقوا في الشارع تعالوا نصالحهم، تخيل نفسك بتعمل رسالة دكتوارة تعبان فيها سنين، وبعدين واحد تاني ياخد نفس الرسالة ويسمي نفسه الدكتور فلان".

وقال: "مدحت صالح طول عمره من أول ما احترف بيغني 5 أو 6 أغاني لنفسه في الحفلة والباقي لمطربين وملحنين آخرين، وما قدمه في حفلته مفيش فيه حاجة جديدة حصلت، هي نفس الحفلة التي يقدمها دائما، وهو يقول هطور وأوزع الأغاني القديمة توزيع معاصر لكن ولا حاجة حصلت، إنما الدعاية هيأت للناس إن في مشروع وراء الحفلة".

واختتم علي الحجار: "عايز مدحت صالح يطلع يقول كلمتين يبرئ نفسه من إنه أخذ مشروعي، وهو دائما يقول علي الحجار أستاذي فيكلم أستاذه بقى، إنما ياخد مشروعي وعايزني أكلمه".

أعلنت وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني، رسميا اليوم الإثنين، عن تبني مشروع "100 سنة غنا"، الذي تقدم به الفنان الكبير علي الحجار، بعد جدل واسع حول مصيره.

قالت وزيرة الثقافة في بيان لها: "إن الوزارة منفتحة على التعاون مع كافة المشاريع الجادة التي تهدف إلى الحفاظ على تراثنا الفني، واكتشاف المواهب بجميع المجالات.

وأكدت تقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، من خلال مسارح، وفناني دار الأوبرا المصرية، ليخرج بالصورة التي تليق بإرثنا الغنائي.