حكاوى

الإثنين 10/يوليو/2023 - 09:54 م 7/10/2023 9:54:29 PM

أكرر التحذير من المؤامرات المنصوبة لمصر من دول الشر ومحاصرة البلاد اقتصادياً والحيلولة دون إتمام المشروع الوطنى للبلاد.

احذروا ما يقوم به الإعلام المعادى من حرب ضروس ضد مصر بشكل ممنهج وغير طبيعى، ويتذرع إعلام الشر ودائماً يتذرع بذرائع عجيبة وغريبة، بل إن هذا الإعلام غالباً ما يصطاد فى الماء العكر، محاولاً بكل السبل والطرق أن يشوه الحالة فى مصر رغم التطورات الجديدة التى تشهدها البلاد.

الهدف من هذه الحرب الشعواء كما قلت هو منع مصر من القيام بتنفيذ المشروع الوطنى الجديد الذى نقل البلاد نقلة مختلفة تماماً عما كانت عليه من ذى قبل. ولا أكون مبالغاً إذا قلت إن مشروع الدولة الحديثة التى يتم التخطيط لها يربك الدنيا ويزيدها اشتعالاً فى الحرب ضد مصر، ودائماً ما يضعون أمام أعينهم الدور الكبير الذى قام به محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة، وكيف اجتمعت الدول الغربية على تحجيم الدور المصرى، ولا أحد ينسى معاهدة لندن التى كانت النقطة الفاصلة فى تاريخ مصر الحديث عندما بدأت فى منع تقدم مصر وحصارها بشكل خطير حتى لا تتأسس الدولة الجديدة التى مثلت خطراً على أوروبا كاملة كما قلت من قبل.

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تقوم دول أهل الشر، من البداية بحرب شعواء على المشروع الوطنى الجديد، فى محاولات مستميتة ومضنية لوقف التقدم المصرى الجديد بعد ثورة 30 يونيو، حيث يتم تسخير الإعلام لتشويه الموقف المصرى الجديد، وإدخال البلاد فى دوامات غريبة وعجيبة، إضافة إلى تصوير الأوضاع فى مصر بالمضطربة وغير الآمنة لمنع السياح من دخول البلادـ والهدف هو تركيع مصر ومنع تحقيق مشروعها الوطنى الجديد. وهم فى ذلك واهمون ولن ينالوا مرادهم أبداً طالما أن هناك شعباً وجيشاً وقيادة سياسية حكيمة والجميع يعرف كل هذه الآلاعيب التى تعد خطاً ممنهجاً ضد البلاد.

ولا يزال هؤلاء يطلقون أذنابهم من التابعين لهم الذين يستقوون بالخارج واستخدام الجماعة الإرهابية التى تنفذ ذلك جيداً بإثارة القلاقل والفتن وأعمال القتل وخلافه ما يحقق للخارج أهدافه، أكرر لن ينال هؤلاء مرادهم وبغيتهم بل سيحفظ الله هذا البلد بشعبه العظيم الذى لقن الجميع درساً فى ثورة 30 يونيو وبقيادته الحكيمة التى تدرك حجم هذه المخاطر الشديدة وجيش مصر الذى يقف خلف الشعب والقيادة فى أكبر تحدٍّ للدنيا كلها.

ولذلك لابد من أن نحذر من كل تصرفات إعلام الشر.