الرايات الحمراء تغلق الشواطيء حتى إشعار آخر.. البحر ملوش كبير

أكد د. محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الحمراء بكافة شواطئها وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر اليوم وغدا وارتفاع الأمواج.

وقال إنه سيتم إغلاق جميع الشواطيء بداية من أبو قير حتى الساحل الشمالي، مضيفًا:" الغلق من برج العرب في الغرب حتى أبو قير للشرق".

وشدد على أن حياة المواطنين وسلامتهم أهم من أي شيء آخر، وأن الإدارة تنتظر بحرص تقارير هيئة الأرصاد، مضيفًا:" نتمنى عودة الأجواء لطبيعتها، وأوجه رسالة للمصطافين في الإسكندرية بضرورة الالتزام بالتعليمات وتوجيهات المنقذين، فالبحر مالوش كبير".

وأشار إلى أن سرعة الرياح وصلت لـ 52 عقدة في الدقيقية وارتفاع الأمواج وصل لـ 4 أمتار، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي".

ارتفاع أمواج معتدل

وكشف د. محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وجود نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .

وقال إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار، وبدء من الغد حالة البحر ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.

وذكر أن وصول ارتفاعات الأمواج لمترين وأكثر يمثل حالة حرجة، ويتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الامواج لـ 4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".