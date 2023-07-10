بُشرى للمصطافين.. الأرصاد تعلن موعد استقرار البحر المتوسط وهدوء الأمواج

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد اضطراب في الملاحة البحرية وذلك بسبب نشاط الرياح الناتج عن وجود اختلاف في الكتل الهوائية، مما أدى لارتفاع الأمواج لتتراوح ما بين 2.5 لـ 4 متر.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الاضطراب في البحر المتوسط بدأت منذ بداية الأسبوع، إذ تصل سرعة الرياح من 50 لـ 70 كم/ ساعة، مما أدى لوجود خطورة على المصطافين المتواجدي على الشواطئ المطلة على المتوسط.

وأضافت غانم في تصريحها لـ"الوفد"، أن حالة الاضطراب توجد بقوة في شمال الدلتا وبالتحديد في بلطيم ومحافظة دمياط، وشواطيء السواحل الشمالية الغربية في محافظات الإسكندرية ومطروح ومدينة العلمين.

وأوضحت عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج في الشواطئ المطلة على البحر المتوسط تشكل خطرًا كبيرًا على المصطافين، لذا حذرت من نزول البحر والصيد في تلك الأوقات للحفاظ على حياة الأشخاص.

وأكدت غانم، أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تهدأ بداية من غدًا الثلاثاء تدريجيًا، وذلك من خلال هدوء سرعة الرياح، مما ينعكس على انخفاض الأمواج، ومن المتوقع أن تستقر الأوضاع تمامًا يوم الأربعاء القادم، مما يسمح بنزول المصطافين مرة أخرى للشواطئ والتنزه وممارسة هواية الصيد وكافة أعمال الملاحة البحري.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 30 المحسوسة 33

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 37 الصغرى 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 42

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 35 المحسوسة 37

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 33

جنوب سيناء:- العظمى 38 المحسوسة 41

شمال الصعيد:- العظمى 37 المحسوسة 39

جنوب الصعيد:- العظمى 41 المحسوسة 42

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 36 المحسوسة 38

السواحل الشمالية:- العظمى 31 المحسوسة 34

جنوب سيناء:- العظمى 39 المحسوسة 42

شمال الصعيد:- العظمى 38 المحسوسة 40

جنوب الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 43