الشباب والرياضة تستقبل وفد منظمة الكونفجيس

استقبلت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وفد منظمة الكونفجيس المشارك في اجتماع اللجنة الفنية الدولية لاختيار مشروعات برنامج تمويل المشروعات الصغيرة لعام 2023، والذي يُعقد خلال الفترة من (١٠-١٥) يوليو الجاري.

كان في استقبال الوفد منال جمال-وكيل الوزارة-رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، رانيا يوسف منسق الكونفجيس.

يُعد اجتماع اللجنة الفنية الدولية ثالث أهم اجتماع للكونفجيس بعد الاجتماع الوزاري واجتماع المكتب التنفيذي لاعضاء الكونفيجس.