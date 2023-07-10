عاجل
حقيقة غلق جميع شواطيء الإسكندرية ضرب الأطفال كارثة كبرى.. خبير نفسي يكشف أضراره
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرائد السعودي يعلن تجديد عقد محمد فوزير حتي 2024

محمد فوزير
محمد فوزير

حسمت إدارة نادي الرائد السعودي مساء اليوم إجراءات تجديد عقد النجم المغربي محمد فوزير لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة موسم إضافي حتي 2024 .

إقرأ أيضًا..

txt

الرائد السعودي يعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

txt

الرائد السعودي يقيم معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد

 

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " العازف محمد فوزير أحمر ريداوي حتي 2024 ".

وتعاقدت إدارة نادي الرائد مع محمد فوزير موسم 2019 قادما من صفوف النصر السعودي. 

وشارك فوزير صاحب الـ 31 عاماً مع الرائد خلال منافسات الموسم الماضي 2022-2023 في 28 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 6 آخرين.

في سياق متصل أعلن نادي الرائد السعودي مساء أمس الأحد التعاقد مع الكرواتي إيجور جوفيتشفتش لتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

 

ترتيب الرائد في الدوري السعودي 

 

وأنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد منافسات الموسم المنقضي من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023 وهو يحتل المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة. 

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي معسكرا تحضيرا استعدادا للموسم الجديد في تركيا، حيث ستسافر بعثة الفريق يوم الخميس المقبل لمدينة إزمير غرب تركيا.

ويستمر معسكر الرائد 24 يوما وينتهي 29 يوليو الجاري ويشهد 6 مباريات تجريبية أمام فرق، تنظِّم معسكراتها في تركيا..

مواد متعلقة

الرائد السعودي يقيم معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد

الرائد السعودي يجدد عقد محمد فوزير

نجم الأهلي المصري السابق على أعتاب الرائد السعودي

الرائد يقسو على ضمك في الدوري السعودي

"هاترك" البركاوي يُهدي الرائد الفوز على الباطن في دوري "روشن"

تشكيل الرائد المتوقع أمام الباطن في الدوري السعودي

الرائد يفاجئ الشباب بثنائية في الشوط الاول
الجريدة الورقية