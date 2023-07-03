الرائد السعودي يقيم معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد

يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي معسكرا تحضيرا استعدادا للموسم الجديد في تركيا، حيث ستسافر بعثة الفريق يوم الخميس المقبل لمدينة إزمير غرب تركيا.

ويستمر معسكر الرائد 24 يوما وينتهي 29 يوليو الجاري ويشهد 6 مباريات تجريبية أمام فرق، تنظِّم معسكراتها في تركيا.

وأنهى نادي الرائد الموسم الماضي في دوري روشن السعودي الموسم الماضي محتلا المركز العاشر في جدول الترتيب بعد أن جمع 34 نقطة.

يبدو أن صفقة انتقال حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي إلى صفوف النصر السعودي باتت مهددة بالفشل.

وارتبط حكيم زياش بالانتقال إلى النصر السعودي ليصبح اللاعب الرابع من تشيلسي إلى الدوري السعودي لكن يبدو أن هناك تطورات جديدة ستهدد اكتمال الصفقة.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، نقلًا عن الصحفي السعودي فهد القثامي، أن الصفقة قد تعطلت بسبب فشل حكيم زياش في اجتياز الفحص الطبي المطلوب، لكن أرجع الصحفي خالد الرشيد انهيار صفقة حكيم زياش والنصر، بسبب عدم الاتفاق على بعض البنود.

وكان حكيم زياش على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان في انتقالات الشتاء الماضية لكن الصفقة انهارت بسبب عدم توقيع الأوراق المطلوبة من تشيلسي.

أتم مجلس إدارة نادي النصر السعودي الاتفاق مع النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح نادي النصر في إقناع الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بقبول عرض النادي بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 23 مليون يورو سنويا.

وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات مكثفة في الطرفين حيث كان يرغب بروزوفيتش في الحصول على ملعب 30 مليون يورو سنويا لكن النصر استطاع تخفيض المبلغ، كما اتفقت مع إدارة انتر ميلان في ضم مارسيلو بروزوفيتش مقابل 23 مليون يورو.

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الاسباني موقف ناديه من التعاقد مع بروزوفيتش نجم انتر ميلان الايطالي.

وحسم لابورتا موقف برشلونة النهائي حيث أكد صعوبة التعاقد مع بروزوفيتش بسبب الحالة الاقتصادية المتعثرة التي يعيشها النادي الكتالوني في الفترة الحالية.

ولفت رئيس برشلونة خلال تصريحات تليفزيونية على قناة TV3 الإسبانية أن ناديه لا يستطيع منافسة العرض السعودي المقدم لنجم إنتر ميلان.