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السبت 08 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الرائد السعودي يعلن التعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

أمير سعيود
أمير سعيود

أعلن نادي الرائد السعودي صباح اليوم السبت التعاقد مع الجزائري أمير سعيود نجم الأهلي المصري السابق مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الطائي الحالي في صفقة إنتقال حر.

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الرائد السعودي يقيم معسكرا في تركيا استعدادا للموسم الجديد

ونشر الحساب الرسمي للرائد عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : "هلا ثم هلا أمير سعيود ريداوي".

وكان نادي الطائي تعاقد مع سعيود موسم  2021، قادما من نادي شباب بلوزداد الجزائري، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية خلال الأيام الماضية أن عقد سعيود مع الرائد سيكون  بداية الموسم المقبل، لمدة موسمين، حتي يكون الإنتقال حر، حيث ان عقده مع الطائي سينتهي في 30 يونيو من الشهر الجاري.

 

 ورفض أمير سعيود التجديد لنادي الطائي السعودي، الذي شارك معه في 27 مواجهةً بدوري روشن السعودي في موسمه المنتهي أخيرًا.

وأنهى نادي الرائد الموسم الماضي  في دوري روشن السعودي الموسم الماضي محتلا المركز العاشر في جدول الترتيب بعد أن جمع 34 نقطة.

في سياق متصل يقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي معسكرا تحضيرا استعدادا للموسم الجديد في تركيا، حيث ستسافر بعثة الفريق يوم الخميس المقبل لمدينة إزمير غرب تركيا.

ويستمر معسكر الرائد 24 يوما وينتهي 29 يوليو الجاري ويشهد 6 مباريات تجريبية أمام فرق، تنظِّم معسكراتها في تركيا..

 

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