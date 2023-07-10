البارودي : رئاسة مصر لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة انطلاقة نحو أفاق إقليمية

أكد اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والأمين العام لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، أن اختيار مصر لرئاسة مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، يعكس حجم الدور الذي تمارسه في معاونة أشقائها الأفارقة، ويعد انطلاقة نحو أفاق إقليمية وأفريقية.

وأشار اللواء مهنس وليد البارودي، إلى أن تطور العلاقات بين المنظمات التعاونية الأفريقية سينعكس بدوره الإيجابي على الشعوب الأفريقية، الأمر الذي سيساهم في دعم اقتصاد الدول الأفريقية، ويخفف عن كاهلها الأعباء المالية في العديد من المجالات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تسلم رئاسة مصر لمجلس وزراء تعاونيات الأفارقة من دولة نيجيريا الرئيس السابق لمجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، لمدة 3 سنوات مقبلة ( 2022 – 2025 )، وذلك خلال فعاليات مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، والذي عُقد لأول مرة في مصر في الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر 2022، بمشاركة وفود كبيرة من مختلف الدول الأفريقية؛ وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي الرابع للإسكان التعاوني ICCH'22 ، والدورة التدريبية الأولى لتأهيل الكوادر القيادية الأفريقية في مجال الإسكان التعاوني.

يذكر أن مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة يعد أحد أبرز أنشطة وأعمال الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان خلال العام المالي 2022 / 2023 .