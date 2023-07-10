عايدة رياض تزوّجت محرم فؤاد انتقامًا من "الإكس" والغيرة قتلت الحب

عايدة رياض ومحرم فؤاد

كشفت الفنانة عايدة رياض العديد من أسرار حياتها الزوجية من المطرب الراحل محرم فؤاد، والمشاكل التي سيطرت على العلاقة، والتي أدت إلى الانفصال بعد 13 سنة زواج، وفارق العمر بينهم

تحدثت عايدة رياض عن أسباب طلاقها من الراحل محرم فؤاد، خلال لقائها كضيفة لبرنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي الشهير عمرو الليثي، مساء أمس الأحد، مشيرة إلى أن هذه الفترة كانت منشغلة بالعديد من الأعمال الفنية، موضحة فرق العمر بينهم والذي تسبب في صدمة الجماهير.

فرق العمر بين عايدة رياض ومحرم فؤاد

كانت عايدة رياض تعيش قصة حب فاشلة استمرت 7 سنوات، أدت إلى كسرة قلبها وابتعادها عن الوسط الفني، حتي قابلت محرم فؤاد ووقع الثنائي في غرام الاخر، وتقدم لخطبتها من أهلها.

عايدة رياض ومحرم فؤاد

قالت عايدة رياض :" عملت خطوبة علشان أغيظ حبى الأولنى وبعد كده حبيت محرم جدا وكان فرق بينى وبين محرم 20 سنة، واستمر الزواج 13 سنة ولم أنجب منه".

وتابعت حديثها :" محرم فؤاد فنان عظيم ورجل مصرى جدع، لكن مع العشرة اتصدمت فى بعض الأشياء ولم أشعر معه بالأمان، وكان البيت اللى قاعدين فيه إيجار، ولما تزوجنا قعدت فى البيت، وهو كان غيور وخايف عليا".

عايدة رياض ومحرم فؤاد

عايدة رياض تكشف عن أسباب طلاقها من محرم فؤاد

الغيرة الزائدة وعدم الإنجاب، أسباب دفعت عايدة رياض ومحرم فؤاد إلى الانفصال بعد علاقة زواج استمرت 13 عامًا، موضحة بأنه كان يريد منها ترك التمثيل واشترط عليها التمثيل في فيلمين فقط وبعدها ترك المجال تمامًا.

إلا أن ذاع صيتها بعد فيلم أحلام هند وكاميليا وبدأت المشاكل في التوالى، قائلة :" ابتدى الشغل يجيب شغل، وأنزل السينما الصبح، وبعدين أروح المسرح، وكنت بنزل الصبح وأرجع الفجر"، وهذا سبب الانفصال الحقيقي.

عايدة رياض ومحرم فؤاد

محرم فؤاد يضرب عايدة رياض

تعرضت عايدة رياض إلى الضرب من محرم فؤاد بسبب حبيبها القديم، قائلة :" كنت في لندن أنا وهو أثناء الخطوبة، وأخدت علقة سخنة منه بسبب الولد اللي كنت بحبه، بعت حد من أصحابه فى لندن، كان ساعتها داخل الجيش ومينفعش يسافر، بعت لى حد من أصدقائه، وبعت خطاب على السفارة فى لندن على إنه أخويا، وكلمني من تليفون صديق وطلب مني أرجعله، محرم سمع المكالمة واتجنن وضربنى أمام صديقه اللبناني".