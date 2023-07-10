تكريم مدير إدارة الأزمات والكوارث بجامعة بنها

كرم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الدكتور إبراهيم راجح مدير إدارة الأزمات والكوارث بالجامعة .

مثمنا لدور إدارة الأزمات والكوارث المركزية بالجامعة ولجميع الإدارات الفرعية بالكليات ولفريق السلامة والصحة المهنية وذلك لحصول الجامعة علي شهاده النظام المتكامل الجودة والسلامة والصحة المهنية

ISO 9001/2015-ISO 45001/2018

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

والدكتور سيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبد القادر منسق الجودة الإدارية وكلا من أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

يذكر أن الدكتور إبراهيم راجح قد شغل العديد من المناصب منها منصب مدير معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالي الأسبق للأنشطة الطلابية ومنصب وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شغل عضوية مجلس إدارة الهلال الأحمر والمجلس القومي للمرأة سابقا .

ويشغل حاليا عضوية مجلس البيئة بالجامعة .