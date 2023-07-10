عاجل
قرض جديد يثير عاصفة من النقاشات بين النواب وكامل الوزير.. فيديو متلازمة “جيلان باريه" المرض القاتل يجتاح العالم الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الجزائري الملفات العاجلة بين البلدين انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين كيم كارداشيان تكتشف وجود شبح في صورتها.. صور
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة سموحة لمواجهة إنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

اختار أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة القائمة المستدعاة لمواجهة إنبي المقررة ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة سموحة وإنبي مساء غدا الثلاثاء ويكثف الجهاز الفني بقيادة أحمد سامي من جهوده لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين خلال المباريات الماضية من أجل ضمان عدم تكرارها أمام إنبي.

ويعود حسام حسن مهاجم سموحة لقيادة الفريق السكندري بعد انتهاء برنامجه التأهيلي كما يعود إلى الفريق الثنائى مصطفى سعد ميسي ومحمد مغربي ثنائى الفريق بعد مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا. 

قائمة سموحة لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: الهاني سليمان وحسين تيمور 

خط الدفاع: أحمد حكم وشريف رضا وأحمد جمال واحمد شوشه ومحمد مغربي ومصطفى سعد 

خط الوسط: صديق أوجولا ومحمود حليمو ومحمد نادي وبواتينج ودكوا دودو وزياد طارق ومحمد سعيد وأبو بكر محمد 

خط الهجوم: حسام حسن وحسين فيصل ويحيى ياسر وطارق علاء

الجريدة الورقية