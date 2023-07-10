انخفاض أسعار الذهب.. فرصة للمخطوبين

شهدت أسعار الذهب في مصر بالأسواق المحلية خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين، انخفاضا ملحوظا، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2160 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة دولارين، لتسجل مستوى 1923 دولارًا.

اقرا ايضا.. أسعار الذهب يرتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

يأتي هذا الانخفاض في ظل تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق وصدور بيانات التضخم الأمريكية، خلال الأسبوع الجاري، والتي سيكون لها تأثير على توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي في اجتماع الشهر الجاري.

وتراجعت أسعار الذهب بقيمة 15 جنيهًا بالأسواق المحلية مع بداية تعاملات الأسبوع، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2469 جنيهًا.

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1852 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1440 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 17280 جنيهًا.

وتراجعت أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 95 جنيهًا، وبنسبة 4.1% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2270 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2320 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2175 جنيهًا.

وارتفعت الأوقية بقيمة 5 دولارات، وبنسبة 0.3 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1920 دولارًا، وارتفعت لمستوى 1935 دولارًا، وتراجعت لمستوى 1905 دولارات، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1925 دولارًا.