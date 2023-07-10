برنسة عبد الغني.. 10 أسرار صادمة في حياة أشهر كومبارسات السينما المصرية (صور)

أثارت برنسة عبد الغني أشهر كومبارس في السينما المصرية تعاطف الجمهور خلال الساعات الماضية بعدما كشفت لأول مرة كواليس الضائقة المالية التي مرت بها خلال فترة مرض والدتها وأجبرتها على بيع كليتها بتراب المال.

معلومات لا تعرفها عن برنسة عبد الغني أشهر كومبارس في السينما المصرية

زادت معدلات البحث عن الكومبارس برنسة عبد الغني بعد ساعات قليلة من تداول تصريحاتها اللمؤثرة، حيث تساءل الجمهور عن أبرز المعلومات حول سيرتها الذاتية وأسرار حياتها الشخصية، لذا تستعرض بوابة "الوفد" الإلكترونية نبذة عنها خلال السطور الآتية..

برنسة عبد الغني

برنسة عبد الغني

أشهر كومبارسات السينما المصرية

شاركت للمرة الأولى في التمثيل عام 1971 عن طريق مشاركتها في فيلم "فجر الإسلام".

برنسة عبد الغني

اقتحمت مجال الفن والتمثيل بمساعدة زوج شقيقتها، الذي كان يعمل كدوبلير للفنان الراحل رشدي أباظة.

رفضت والدتها عملها في الوسط الفني.

تخوفت من دخول عالم الفن ولم تتوقع أن تُصبح نجمة يومًا ما بسبب بشرتها السمراء وشخصيتها غير التقليدية، بحسب وصفها.

تجاوز مُجمل أعمالها الفنية الـ 44 عملًا.

برنسة عبد الغني

أشهر أعمالها الفنية (فيلمي خالتي فرنسا، وكابتن هيما، ومسلسل سلسال الدم، ومسلسل الخواجة عبدالقادر عام 2012، ومسلسل اللعبة عام 2020، ومسلسل البرنس عام 2020، ومسلسل اللعبة عام 2020، وفيلم أحدب نوتردام عام 2021 والذي جسدت خلاله شخصية "نشالة".

تشعر بالضيق من كلمة "كومبارس"، في حين تُفضل استخدام كلمة "مجاميع" بديلًا عنها لأنها كلمة أقيم من ذلك.

برنسة عبد الغني

احتلت برنسة عبدالغني أشهر كومبارس في السينما المصرية، حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحاتها المثيرة عن المواقف الصعبة التي مرت بها بسبب قلة فرص العمل، مما أثار تعاطف الكثيرين معها، وجاء ذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي هشام، ببرنامج "المنسي" المُذاع عبر قناة "هي" الفضائية.

مرض والدة برنسة عبدالغني يجبرها على بيع كليتها

كشفت برنسة عبدالغني للمرة الأولى كواليس فترة مرض والدتها والأزمة المادية التي مرت بها في ذلك الوقت مما دفعها لبيع كليتها من أجل الحصول على المال لتوفير العلاج لها، إذْ قالت: "بعت كليتي بـ10 آلاف جنيه عشان أعالج والدتي، وقتها كنت سبت الفن شوية ومترددتش للحظة".

برنسة عبدالغني

برنسة عبدالغني بعد وفاة والدتها: "اللى من غير أم حاله يغُم حسيت بالكبر والعجز لما ماتت"

أضافت برنسة عبدالغني: "لو كانوا طلبوا عينيا كنت أديتها، والدي أتوفى وأنا عندي سنتين واتربيت وسط خيلاني في الدرب الأحمر، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة"، مُضيفة: "دخلت المدرسة لحد 2 إعدادي وطلعت عشان كنت بساعدها في المطبخ لأنها كانت شيف عند البهوات والبشوات".

أعربت برنسة عبدالغني عن حبها الشديد لوالدتها الراحلة قائلة: "اللى من غير أم حاله يغُم، أنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي بدعاها، أنا حاطة صورتها في الصالة وأبقى بصلي وأبص لصورتها وأدعيلها واقرالها الفاتحة، واقولها ازيك يا أصيلة، أبص ألاقي تليفون وجاي لي رزق، حد يبعتلي فلوس، أمي كانت البركة والحنان والعطف وحسيت بالكبر والعجز لما ماتت في 1997".

برنسة عبدالغني

كشفت برنسة عبدالغني عن مدى اشتياقها لوالدتها بعد وفاتها، فيما تحدثت عن الذكريات التي تجمعهما وقالت: "كنت أقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي".

برنسة عبد الغني تتهم عمرو محمود ياسين بإدعاءات كاذبة وصورة تكشف الحقيقة

على صعيد آخر، اتهمت الكومبارس برنسة عبد الغني الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين بضياع ملخص قصة حياتها الذي كتبته بنفسها، ثم أعطته له لكي يُكمل عليه بأسلوبه الخاص ويحوله إلى سيناريو عمل فني ولكنه أخبرها بضياعه، حيث قالت: "اديت قبل كده لأستاذ عمرو محمود ياسين ملخص قصة حياتي وضيعها، كتبتله القصة كام صحفة على أساس هو يكمل عليها أنا كاتبة ملخص، وقابلته في مسلسل، وللأسف ضاعت منه"، الأمر الذي كذبه عمرو ياسين خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك"، مُرفقًا بصورة الملخص.

برنسة عبدالغني وعمرو محمود ياسين

عمرو محمود ياسمين يُكذب ادعاءات برنسة عبد الغني

خرج عمرو محمود ياسين عن صمته لينفي تصريحات برنسة عبد الغني قائلًا: "النهاردة لقيت الخبر ده : برنسة عبدالغني: عمرو محمود ياسين خد ملخص حياتي عشان يتعمل مسلسل وضيعه، يا أستاذة برنسة تحياتي ليكي أولًا، ثانيا حضرتك كنتي قابلتيني وإحنا بنصور مسلسل "ونحب تاني ليه" على ما أتذكر و لقيتك من تلقاء نفسك جايبالي ملخص وقولتي لي اقراه عشان عايزة إني أعمله مسلسل وقتها كنا لسه بنصور وما قدرتش اقراه وقتها".

وأضاف عمرو محمود ياسين: "قريته بعد كده لما اتصلتي بيا فكرتيني به بعد فترة طويلة .. وقتها أنا قريته وللأسف ملقتش فكرة مناسبة له، وحضرتك ما كلمتينيش تاني وأنا ما تصلتش برضه وده تقصير مني بعتذر عنه، لكن مش عارف جبتي منين حكاية إني أنا ضيعته؟؟ مش عارف جبتي الفكرة دي منين؟ الملخص بتاعك في الحفظ والصون زي ما هو وتقدري تاخديه وقت ماتحبي .. وربنا يكرمك".