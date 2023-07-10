تجديد حبس المتهمين بالتخلص من طفل فى أبو النمرس وسرقته

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأثنين، حبس عامل ونجله، متهمين بذبح طفل "نجل شقيق زوجة المتهم الأول" وسرقة دراجته النارية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ

وتبين العثور على جثة طفل في العقد الثاني من عمره مصاب بجرح ذبحي وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تم التوصل لهوية الطفل وتبين أنه يدعى "يوسف وف" في الصف الأول الإعدادي، أصل إقامته منطقة الكونيسة بالطالبية غرب المحافظة، وتم التحفظ علي الجثة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.