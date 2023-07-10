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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس العراقي يؤكد أهمية تطوير التعاون الثنائي مع إيطاليا

عبد اللطيف جمال رشيد
عبد اللطيف جمال رشيد

 

أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أهمية تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مع إيطاليا.

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وذكر بيان للرئاسة العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الرئيس رشيد، استقبل في قصر بغداد، السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، حيث أشار إلى عمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين، وضرورة التنسيق حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الرئيس رشيد بأن زيارته إلى إيطاليا خلال الشهر الماضي كانت مثمرة وستسهم في توطيد آفاق العمل على مختلف الأصعدة.

من جانبه، أعرب السفير كريكانتي، عن التزام بلاده بدعم أمن واستقرار العراق ورفاهية شعبه، مؤكدًا تطلّع بلاده لمواصلة العمل المشترك وتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

 

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