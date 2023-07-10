معارض وأكبر حدث رياضى .. القاهرة تحتفل بعيدها القومى الـ1054

تحتفل محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال بعيدها القومي الـ ١٠٥٤ من خلال تنظيم الفاعليات والمعارض خلال الفترة القادمة .

وفي هذا الصدد أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم إقامة معرضٍ للحرف اليدوية بالتعاون مع جهار تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت عنوان " معرض القاهرة للحرف اليدوية" وذلك فى الفترة من ١٣ إلى ١٥ يوليو ٢٠٢٣ بحديقة الحرية بجوار دار الأوبرا المصرية .

ويشارك فى المعرض نخبة متميزة من فنانى الحرف اليدوية والتراثية بمصر وفنانى قرية الفواخير بمنتجات السجاد والكليم، والتطريز على المنسوجات، والخيامية، والمنتجات النحاسية، ومنتجات خان الخليلى، والجلود الطبيعية المصنعة يدويًا، والمفروشات، واكسسوارات الفضة والأحجار الكريمة، والصوانى، والتحف الخشبية، ومنتجات الخوص، والكروشية، والملابس، والخزف والفخار .

تنظيم أكبر حدث رياضى يتم علي أرض العاصمة "ماراثون القاهرة"

كما أعلن محافظ القاهرة عن تنظيم أكبر حدث رياضى يتم علي أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة القادم ، مشيرا الي أن هذا الماراثون يأتى فى اطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى ١٠٥٤ ، وسيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية .

وأضاف محافظ القاهرة أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية .

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الانجازات العملاقة التى اقامتها الدولة فى وقت قياسى لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء ، وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل .

معرض القاهرة للحرف اليدويه بمشاركة نخبة متميزة من الفنانين المصريين

كما تنظم المحافظة معرض القاهرة للحرف اليدويه بمشاركة نخبة متميزة من الفنانين المصريين اصحاب الحرف اليدوية والتراثية وفناني قرية الفواخير جواهرجية الطين ، بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات في الفترة من يوم الخميس الموافق ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الي يوم السبت الموافق ١٥ يوليو ٢٠٢٣ بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية.

يتضمن المعرض منتجات سجاد وكليم ، تطريز على المنسوجات ، خيامية ، منتجات نحاسية ، منتجات خان الخليلى ، جلود طبيعية هاند ميد ، مفروشات ،اكسسوار فضة واحجار كريمة ،صوانى ، تحف خشبية ، منتجات خوص ،كروشية ،ملابس، خزف وفخار.