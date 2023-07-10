أسعار الذهب تتراجع بنحو 20 جنيهاً للجرام

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين 10 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، انخفاضاً بنحو 20 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2150 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب



تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، ليسجل متوسط سعرعيار "21" عند سعر 2150 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعرعيار "24" مستوى 2457 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "22" مستوى 2252 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1843 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعرعيار "14" سعر 1433 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعرعيار "12" مستوى 1228 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرعيار "9" مستوى 921 جنيهًا وحققَّ سعر الجنيه الذهب 17360 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1922 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب يرتفع بعد بيانات الوظائف الأميركية

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب العالمية في المعاملات الآسيوية المبكرة خلال جلسة، اليوم الاثنين 15 يوليو، بعدما ألقت بيانات وظائف أميركية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأميركية.

وارتفع أسعار الذهب العالمية في المعاملات الفورية بما يصل نسبته نحو 0.1% ليصل إلى مستوى سعر 1925.49 دولار للأونصة، فى حين انخفضت أسعارالعقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة توازي نحو 0.1% لتصل الى مستوى سعر 1931 دولاراً للأونصة.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بما يصل نحو 0.1% لتصل إلى مستوى سعر 23.09 دولار للأونصة.

وارتفعت أسعار البلاتين ايضاً بنسبة بلغت نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 911.40 دولار للأونصة.

وعلى نفس الطريق ايضاً ارتفعت أسعار البلاديوم بنسبة تعادل نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1246.86 دولار للأونصة.