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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

مها شعبان تعلن موافقة برلمانية الوفد على قانون "قادرون باختلاف"

النائبة الوفدية مها
النائبة الوفدية مها شعبان

أعلنت النائبة الوفدية مها شعبان موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع قانون مقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس)، وستون نائباً آخرون، بدعم صندوق قادرون باختلاف

توفير موارد لصندوق قادرون باختلاف

وأضافت النائبة الوفدية خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين ان المشروع يدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، ويعبر عن مدى دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لذوى الإعاقة وتوفير موارد لصندوق قادرون باختلاف، لتحقيق أهدافه وتوفير الخدمات اللازمة من كارت الخدمات والأجهزة التعويضية وغيرها، موجهة الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه وانحيازه لذوى الاحتياجات الخاصة.

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