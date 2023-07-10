أسعار الخضروات بأسواق الجمهورية اليوم الإثنين

أسعار الخضروات، الخضار، الأسعار بالأسواق، بهذه الكلمات يبحث المواطنون عبر محرك البحث جوجل عن أحدث أسعار المواد الغذائية بالأسواق المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تختلف الأسعار في كل يوم مقارنة بما قبله.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير متوسط أسعار الخضروات في أسواق الخضار بالمحافظات.

أسعار الخضار

الطماطم:- من 2.5 لـ5 جنيهات.

البطاطس:- من 7 لـ 9.5 جنيه.

البصل:- من 10 لـ 14 جنيه.

الكوسة:- من 4 لـ 9 جنيهات.

جزر بدون عروش:- من 6 لـ 9 جنيهًا.

فاصوليا:- من 12 لـ 18 جنيهًا.

باذنجان بلدي:- 2.5 لـ 4.5 جنيهًا.

أسعار الخضروات

باذنجان رومي:- من 1.5 لـ 3.5 جنيهات.

باذنجان أبيض:- من 3 لـ 5.5 جنيهات.

فلفل رومي بلدي:- من 7 لـ 11 جنيهًا.

فلفل حامي بلدي:- من 7 لـ 10 جنيهًا.

فلفل ألوان:- من 8 لـ 18 جنيهًا.

ملوخية:- من 3 لـ 5 جنيه.

خيار صوب:- من 7 لـ 10 جنيهات.

خيار بلدي:- من 5 لـ 8 جنيهات.

بامية:- من 16 لـ24 جنيهًا.

قلقاس:- من 5 لـ9 جنيهات.

بطاطا:- من 4 لـ6 جنيهات.

ثوم:- من 24 لـ35 جنيهًا.

لفت:- من 1.5 لـ2.5 جنيه.

بنجر:- من 2 لـ4 جنيهات.

خس كابوتشي:- من 3 لـ4 جنيهات.

بروكلي:- من 5 لـ8 جنيهات.