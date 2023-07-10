اندلاع حريق في عقار من 12 طابقاً بفيصل

اندلع حريق في أحد العقارات المكونة من 12 طابقا في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وتسبب الحريق في اتلاف محتويات 3 شقق إثر امتداد النيران من الشقة الأولى محل الاندلاع إلى الطابقين الآخرين.

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وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة قد تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالجيزة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق في الجيزة

وفي سياقٍ مُتصل، تمكنت قوات الحماية المدنية المدنية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل جراج سيارات بشارع المجزر الآلي في منطقة فيصل.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء لمحل الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وسيطرت القوات على الحريق، دون وقوع إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وعلى جانب آخر، تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب بأحد طوابق مبنى البنك العربي بمنطقة الخليفة المأمون بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وأخلت إدارة البنك العملاء من داخل المقر، حتى تمت السيطرة على النيران.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق زهو انفجار أحد أجهزة التكييف بالمبني، ما أدى لاشتعال النيران وانتشار الدخان بكثافة.

وكانت غُرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغاً يفيد باندلاع حريق بأحد العقارات بمنطقة الخليفة المأمون، وعلى الفور انتقلت قوة من وحدة الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء وإخلاء العقار من السكان، وفرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتم السيطرة على الحريق.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل جراج برج الخليفة وتمام الإخماد دون إصابات مع تنفيذ عملية التبريد.

وتكثف إدارة الحماية المدنية من جهودها من أجل سرعة الوصول للحرائق المُبلغ عنها من أجل سرعة الوصول لأماكنها الأمر الذي يُساعد في تقليل حجم الإصابات التي تنجم عن الحرائق.

وتسعى الإدارة لرفع الوعي تجاه المواطنين من أجل تجنب الأسباب التي تؤدي لاشتعال النيران واندلاع الحرائق وهو الأمر الذي يُساهم بشكلٍ فعال في مجهودات إطفاء الحرائق بكافة صورها.