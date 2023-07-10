يبحث السعوديون، على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن برنامج حساب المواطن، بعدما أعلن موعد إيداع الدعم المخصّص لشهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

حساب المواطن يكشف عن موعد إيداع دعم شهر يوليو

وكشف برنامج حساب المواطن، أنه أودع اليوم الإثنين، مبلغ 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

حساب الموطن: 167 مليار ريال إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته

وأكد عبدالله الهاجري، مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 167 مليار ريال منها 2.3 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف الهاجري، في بيان له، أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1829 ريالا.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 76%، وبلغ عدد التابعين 8.3 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 706 آلاف مستفيد، مشكلين 24% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

شروط الأهلية للحصول على دعم برنامج حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن أكد على ضرورة استيفاء شروط الأهلية في البرنامج وهي:

أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وشدد على اعتماد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

خطوات التسجيل في منصة حساب المواطن

حساب المواطن

انقر فوق علامة التبويب (مستخدم جديد).

انقر فوق علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة (إنشاء حساب مواطن).

املا تموذج التسجيل المطلوب من الاسم ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والبيانات الأساسية الأخرى للتسجيل.

تأكد من صحة البيانات المسجلة.

• وافق على شروط وأحكام التسجيل في برنامج حساب المواطن.

• انقر فوق تأكيد تسجيل الطلب.