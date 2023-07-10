غلق كلي لمحور شينزو آبي بالاتجاهين أسفل كوبري سبيل المؤمنين

تُجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرساني أعلى كوبري سبيل المؤمنين على أن تكون الأعمال ليلًا فقط وعلى أربع مراحل.

يأتي الغلق الكلي لمحور شينزو آبي بالإتجاهين أسفل كوبري سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في اتجاه مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبي لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12.05 صباح يوم الإثنين الموافق 10-7-2023 وحتى الـ6 صباحًا من نفس اليوم.

أما الغلق الكلى لمحور شينزو آبي وطريق الخدمة في الاتجاه إلى طريق السويس أسفل كوبري سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في الاتجاه إلى مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة يمينًا تجاه شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة تجاه محور شينزو آبي مرة أخرى لمدة ليلة واحدة فقط بدايةً من الساعة الـ12.05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحًا من نفس اليوم.

أما الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في الاتجاه إلى مسجد السلام مع استقطاع 12 مترا من مسطح الكوبري تجاه محور شينزو آبي والاستبقاء على عرض 7.5 متر لحركة المرور الطولي مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبي زمنية ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12.05 صباح يوم الأربعاء الموافق 12-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحًا من نفس اليوم.

أما الغلق الكلى لكوبري سبيل المؤمنين فى المتجه إلى مسجد السلام مع استقطاع 12 مترا من مسطح الكوبري اتجاه محور شينزو آبي والاستبقاء على عرض 7.5 متر لحركة المرور الطولي مع الغلق الكلي لطريق الخدمة بمحور شينزو آبي للمتجه إلى طريق السويس مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبي لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12.05 صباح يوم الخميس الموافق 13-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحًا من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.