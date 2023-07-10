عاجل
الزراعة تفرج عن 185 ألف طن أعلاف بـ 100 مليون دولار هيئة الكتاب تحتفي بمبدعيها في معرض الأوبرا الثاني السيسي يوقع قوانين بربط الحساب الختامي لموازنة عدد من الهيئات "بالطو" مفقود.. شاب ينهي حياة والدته المسنة بمُلة سرير وزير النقل: لو كنت رئيسًا للزمالك لهنأت الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
الإثنين 10 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 85 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، حملات مُكبرة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 85148 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 24026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

ضبط مسجل خطر إحتجاز طفلة لطلب فدية من أهلها بالمنصورة

ضبط شخص أنهى حياة زوجته في الشرقية

ضبط 1368 مخالفة السير بدون تراخيص

ونجحت الجهود في ضبط 1368 مخالفة السير بدون تراخيص، و10 مخالفات الدراجات النارية، و25 مخالفة موقف عشوائى و19 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حملات مرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مواد متعلقة

ضبط طن من اللحوم وتحرير 161 محضرًا في الفيوم

ضبط مخالفات مخابز فى حملة تموينية بالدقهلية

ضبط 1250 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

ضبط 303 قضايا مخدرات و156قطعة سلاح ناري

ضبط الطالب صاحب الفيديو المتداول لامتحان اللغة الإنجليزية

ضبط مخدرات بـ 500 ألف جنيه في الشرقية والإسماعيلية
الجريدة الورقية