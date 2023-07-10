ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر ب ١٠٠٠ قطعة من المجمدات والعصائر منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة

كما تم تحرير ٨٨ محضرًا تموينيًا متنوعًا، فى قطاع الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن ٧ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا بيع بأزيد من السعر، وعدد ٩ محاضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية غش تجاري

وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٧ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ١٣ محضرًا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١١ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٢٧ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ١٠ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرًا توقف عن الإ نتاج وتأتي تلك الحملات تنفيذا لتوجيهات الدولة بضرورة المتابعة

الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري