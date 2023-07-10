عبود الزمر يفجر مفاجأة عن مخطط اغتيال عادل إمام ومفتي الجمهورية (تفاصيل)

خرج عبود الزمر القيادي السابق بالجماعة الإسلامية عن صمته لينفي إصداره تكليفًا باغتيال الزعيم عادل إمام في التسعينيات، ويُكذب كافة التصريحات التي كشف عنها محمد كروم العضو السابق بالجماعة، خلال الفيلم الوثائقي "عادل إمام - ذاكرة مصرية"، الذي بثته كل من قناة العربية ومنصة شاهد الإلكترونية مساء الجمعة الماضية.

عبود الزمر يكشف حقيقة التخطيط لاغتيال الزعيم عادل إمام

أكد عبود الزمر أن هذا الكلام لم يحدث، مشيرًا إلى أن المجموعة التي كانت تتواجد داخل السجون في ذلك الوقت، كانت مشغولة بعمل مبادرات وقف العنف، بداية من سنة 1992 وإلى المبادرة النهائية سنة 1997، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار" المُذاع عبر قناة النهار الفضائية.

عبود الزمر

واستكمل عبود الزمر: "كنا نحاول حل مشكلة البلد بمبادرات مع وزير الداخلية والشعراوي، ولا يمكن أبدًا أن أفكر في قتل سيد طنطاوي ولا ممثل"، مُشددًا على أنه لم يقابل محمد كروم على الإطلاق خلال تواجده في السجن ولم يُكلفه بأي شيء"، مُضيفًا: "والده هو اللي كان معنا في السجن، وبعد خروجي من السجن سنة 2011 جالي كروم وقال لي أنا صحفي، لكن لم يحدث بيننا لقاء وأنا في السجن، ولو حدث هذا الأمر عندي الجرأة أقول حصل لكن كنت غلطان".

وأشار الزمر إلى أنه لم يسمع من المقربين منه من قبل عن خطة لاغتيال الفنان عادل إمام، قائلًا: "نحن مجموعة السجون لم نكن نفكر في الاغتيالات، وكنا نفكر في حل مشكلة الوطن، وأنا لم أشاهد فيلم "الإرهابي" من الأساس لأن زنزانات السجون لم يكن فيها تليفزيونات في ذلك الوقت".

عادل إمام

تفاصيل مخطط اغتيال الزعيم عادل إمام

واحتل الزعيم عادل إمام حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة بعد عرض منصة "شاهد" وقناة العربية فيلمًا وثائقيًا يكشف لأول مرة، أسرارًا خفية عن حياته الشخصية وتفاصيل محاولة اغتياله على يد الجماعات الإرهابية في عام 1994، الأمر الذي أثار صدمة الجمهور متسائلين عن الأسباب التي دفعتهم للتفكير في إنهاء حياته.

كشف الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية ومنصة شاهد مساء الجمعة الماضية تحت عنوان (ذاكرة مصرية، وعرض أسرارا لأول مرة عن الزعيم)، تفاصيل المخطط الذي دبرته الجماعات الإرهابية خلف أسوار السجون لاغتيال الزعيم، بعدما وجدوا فيه رمزاً للتحدي ضد موجة أفكارهم الظلامية، من خلال بعض الأعمال الفنية التي قدمها وكان أبرزها فيلم "الإرهابي".

محمد كروم

روى محمد كروم العضو السابق بالجماعة الإسلامية والذي كان مُكلفًا بتنفيذ عملية إغتيال عادل إمام، لأول مرة أسرار المهمة، مشيرًا إلى أن الزعيم أصبح حائط صد ومتحدي كبير للجماعة بسبب أعماله ومواقفه، لذلك بدأ التخطيط للتخلص منه عن طريق اغتياله لحظة دخوله مسرح الهرم، عندما كان يقدم عروض أحد أعماله المسرحية.

جاء قرار اغتيال عادل إمام بناءً على أمر مباشر من عبود الزمر للشاب محمد كروم، بعدما كانوا يفكرون في قتل الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي الجمهورية في ذلك الوقت، وأوضح كروم، أنه تم إلقاء القبض عليه قبل تنفيذ العملية، لكنه لم يعترف بما كان يرغب في تنفيذه، ليتم إيقاف كامل المخطط الذي تم إعداده للتخلص من الزعيم.

عادل إمام

كما كشف محمد كروم، خلال وثائقي "عادل إمام.. ذاكرة مصرية" عن تكليفه من قبل القيادي في الجماعة عبود الزمر حين كان في السجن، باغتيال الفنان عادل إمام، مؤكدًا أن الخطة كانت اغتيال شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي مفتي مصر حينها، لموافقته على إعدام قتلة الكاتب فرج فودة، الأمر الذي تراجع عنه الزمر بدعوى تجنب الهجوم الشعبي الواسع بعد قتل مفتي الجمهورية، ثم صدرت بعدها الأوامر باغتيال عادل إمام.

وأشار كروم خلال روايته أنه كان يستغل زيارته لوالده السجين ويتلقى الأوامر من القيادات خلف القضبان، حيث أصدرت الجماعة الإرهابية حينها فتوى بتكفير عادل إمام، مشيرا إلى أن الخطة بدأت بمراقبة الزعيم في محيط مسرح الهرم الذي كان يشهد عرض مسرحية "بودي جارد"، مُضيفًا أنه كان من المقرر بعد رصده لفترة ومعرفة مواعيده أن يتم إطلاق النار عليه أمام المسرح، نظرًا لتجاوزه كل الخطوط الحمراء بعد فيلم "الإرهابي"، وفقًا لما أقرته القيادات الإرهابية.