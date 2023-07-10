البورصة تلغي عروض البيع ذات الأسعار غير الطبيعة على سهم طاقة عربية

قامت البورصة خلال جلسة تعاملات اليوم الاثنين ثاني ايام تداولات سهم طاقة عربية بإلغاء جميع عروض البيع ذات الاسعار غير الطبيعية على السهم.

واصل السهم خلال جلسة التعاملات اليوم الثاني لتداول السهم تباين بين أسعار التنفيذ تراوحت ما بين 13 جنيها بداية الجلسة و22.5 جنيها، بنسبة ارتفاع 4000%، حيث تم بداية التداول على السهم بـ 50 قرشا.

شهد السهم تنفيذ 200 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون جنيه.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد وافقت على إدراج أسهم ’طاقة عربية‘ بقاعدة بيانات البورصة بإجمالي 1,352,353,800 سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه مصري للسهم الواحد، برأسمال مصدر قدره 676,176,900 جنيه مصري وتسكينها في قطاع المرافق، إذ تستهدف المجموعة من خلال هذه الخطوة مواصلة استراتيجيتها في تقديم أفضل الحلول لعملائها واستكمال ما حققته من مشروعات في مجالات الطاقة النظيفة والخضراء بعدد من المحافظات، تماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".