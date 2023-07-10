أزهر الشرقية يستعد لبدء أعمال تقدير الدرجات لمواد الشهادة الثانوية

عقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا بوكلاء المنطقة ومدير الامتحانات ومدير الشؤون الإدارية.

أكد رئيس أزهر الشرقية، ضرورة تفعيل تعليمات الإدارة المركزية للامتحانات المنظمة لأعمال التصحيح، والاستعداد الجيد، مناشدًا الجميع بتغليب مصلحة العمل، وبذل المزيد من الجهد حتى تكون الصورة مشرفة.

ناشد رئيس الإدارة المركزية رؤساء مراكز التصحيح ورؤساء المواد، بمراجعة قرار التصحيح لكل مادة، واستبعاد غير المتخصصين من مقدري الدرجات لكافة المواد، مع الاستعانة بأكفأ المعلمين ممن يشهد لهم المرونة وتحمل المسؤلية.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تجهيز مراكز تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية مبكرًا،مع ضرورة التعقيم الدوري والمستمر لمقر لجان التصحيح، مؤكدًا أهمية توفير الأثاث الملائم وإنهاء أعمال الصيانة اللازمة لتكون المقرات ملائمة وصالحة لجميع المشاركين.

ويعد مركز تقدير الدرجات بمنطقة الشرقية الأزهرية، أحد أهم مراكز تقدير الدرجات لمواد الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوي الجمهورية، حيث يتم ندب معلمي محافظات مدن القناة ومعلمي محافظتي شمال وجنوب سيناء جنباً إلى جنب مع معلمي منطقة الشرقية الأزهرية للعمل بمركز تصحيح الزقازيق.

ويشمل المركز الرئيسي بالشرقية على ثلاث أقسام فرعية للتصحيح وهي مركز لتصحيح العلوم الشرعية، وآخر لتصحيح العلوم العربية وثالث لتصحيح العلوم الثقافية، ومن المقرر بدء أعمال تقدير الدرجات لكافة المواد اعتبارًا من مطلع الأسبوع القادم.