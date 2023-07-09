الداخلية تكشف مُلابسات واقعة اختطاف شخص بالفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة إختطاف أحد الأشخاص بالفيوم..وضبط مرتكبى الواقعة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابساتما تبلغ لمركز شرطة أبشواي بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) بغياب نجله (سن 22 ) عن مسكنهما ، وتلقيه إتصال هاتفى من شخص مجهول أخبره خلاله بقيامه بإختطاف نجله لقيامه بالنصب على كريمته "طالبة جامعية بإحدى الجامعات خارج البلاد " والإستيلاء منها على مبلغ مالى بزعم تحويلها لجامعة أخرى دون الوفاء بذلك.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظتى "الجيزة ، الفيوم").

ضبط 3 مُختطفين في القليوبية

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 3 منهم وبحوزة كل منهم سلاح أبيض "مطواه" وتم تحرير المختطف.. وبمواجهتهم قرر أحدهم بأنه نظراً لسابقة قيام المجنى عليه بالإتفاق مع كريمته على تحويلها لإحدى الجامعات مقابل مبلغ مالى وقيامه بتحويل جزء من المبلغ المالى للمجنى عليه أثناء تواجده خارج البلاد وأنه عقب عودة المجنى عليه للبلاد ومماطلته فى إعادة المبلغ المالى فإستعان بباقى المتهمين وقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق بالجيزة بزعم تسليمه باقى المبلغ المالى المتفق عليه ولدى وصوله قاموا بإختطافه داخل سيارة "ميكروباص" ملك وقيادة أحد المتهمين وإحتجازه داخل منزل(مهجور ملك والد أحدهم)وبسؤال المجنى عليه أيد ما سبق وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى أثناء تواجده خارج البلاد. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة ، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم بدون ترخيص وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليه وعثر بحوزته على (9 أجهزة "ريسيفر" –جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة–4 قطع إستقبال إشارة – وحدة كمبيوتر).

بمواجهته إعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.