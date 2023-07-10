رفع الإشغالات والتعديات بأحياء مدينة العاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

أشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت اليوم بتنفيذ عدد ٤٦ قرار غلق وتشميع بالمجاورة الـ ٧٢ بالحي التاسع، وتم رفع الاشغالات الموجودة أمام القطع السكنية بالمجاورة ١٥ والحى الثانى، كما تم رفع اشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الادرنية.

ولفت رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون، مؤكدا أن الهدف من الحملات تحقيق الانضباط وظهور المدينة بالشكل اللائق.