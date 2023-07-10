توصيات هامة لمزراعي المحاصيل الحقلية للتعامل مع موجة الحرارة

أكد الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للارشاد والتدريب المزارعين بأن المعهد اصدر مجموعة توصيات فنية لمزارعي الذرة والأرز للتعامل مع ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة وتقليل تاثيرها على المحاصيل.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية.

وذلك على النحو التالي:

اولا: محصول الذرة الشامية

1- تقصير المدة بين الريات خاصة في مرحلة التزهير ويكون الري مساءا تجنبا لرقاد النباتات.

2- الاهتمام بمقاومة دودة الحشد الخريفية بالمبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة بالتوصيات الفنية لرش المبيد وعدم رش المبيدات وقت الظهيرة.

ثانيا محصول الأرز.

1- الاهتمام بالري والصرف وعدم تراكم المياه بالأرض لفترات طويلة لعدم حدوث تأثير على الجذور وتجنب التأثيرات الفسيولوجية السلبية على النباتات

2- الاهتمام بالتسميد المتوازن خاصة البوتاسيوم وعدم الإفراط في التسميد خاصة الأصناف الحساسة لمرض اللفحه.

3- عدم رش المبيدات وقت الظهيرة لتجنب الآثار السلبية للمبيد

ثالثا محصول السمسم:

تأجيل الري أو الري على الحامي مساءا، ويمكن إضافة جرعة مغذيات ورقية عند ظهور تأثير للحرارة.

رابعا محصول فول الصويا:

الاهتمام الشديد بالري وعدم التعطيش والري في فترة المساء والري على الحامى ويمكن إضافة بعض المغذيات الورقيه بعد انتهاء الموجة إذا ظهر تأثير على النباتات.