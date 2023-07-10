وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات

أسعار تذاكر المترو والقطارات.. نفى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما تردد عن زيادة بأسعار تذاكر المترو أو القطارات.

إنفاق 2 تريليون جنيه على قطاع النقل في 9 سنوات، مشيرًا إلى أنه أمر منطقي في ظل ما تم إنجازه.

وأضاف وزير النقل، أن سعر تذكرة الأتوبيس الترددي سيكون تنافسيا، وانه لم يزيد عما كان يتحمله المواطن خلال استقلاله الميكروباصات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد سعر الأتوبيس الترددي إلى الآن ويتم دراسة الموقف.

أسعار تذاكر المترو والقطارات

وقال الوزير، إن محطة قطار الصعيد تشمل 6 خطوط سكة حديد، والتي تعد عبارة عن رؤية حضارية عصرية وتحيي المنطقة بالكامل؛ مؤكدًا أنه مشروع تنموي كبير ومن المقرر أن يتم الافتتاح بعد 6 أسابيع وأن المحطة سوف تحصل على أفضل تصميم هندسي في 2023.

وأعرب وزير النقل، عن استياءه الشديد من التعصب الأعمى في الرياضة، قائلا:«فين الأيام الجميلة لحسن حلمي وصالح سليم والعلاقة بين القطبين الأهلي والزمالك والله العظيم أنا لو كنت رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لكنت أخذت المجلس كله ورحت النادي الأهلي علشان نقدم التهنئة بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا، هي دي الروح اللى لازم تكون موجودة في مصر وأنا بحب النادي الأهلي وجماهيره ولا يخفي زملكاويته.

وأعلن وزير النقل، إنه سيكون هناك تفكير في إنشاء محطة مترو بالجزيرة من أجل الجماهير الأهلوية.

واقترح الفريق كامل الوزير، مشاهدة مباراة القمة من الاستاد والجلوس في مدرجات النادي الأهلي معًا.

وفي تعليق له على واقعة جزار المونوريل، قال كامل الوزير إنها قلة خبرة وربما كان الجزار مبسوط بالعامود، مشيرًا إلى أنه لم يخرم العامود ولكن تم تغريمه حتى لا يصير هذا السلوك عُرف بين الناس، وأنه تم الشروع في عمل نماذج لمشروعات الإعلانات في المونوريل.